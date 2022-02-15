Британский таблоид назвал дату и время вторжения России в Украину. В Киеве реагируют "с определенной долей скепсиса"

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“Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем для приказа Путина было 3 часа ночи (1 час ночи по британскому времени)”, — говорится в сообщении.

Детали

Таблоид пишет, даже несмотря на официальные заявления РФ по отводу части войск к местам постоянной дислокации, около 130 000 человек остаются на восточных и южных границах Украины, а около 40 000 пропутинских сил находятся в Беларуси на севере.

Высокопоставленные источники сообщили, что атака Москвы будет “почти наверняка из нескольких точек” на южном, восточном и северном флангами Украины.

Добавим

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко комментируя информацию The Sun о времени вторжения России в Украину, отметил, что нужно различать таблоиды и уважаемые СМИ.

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“Здесь нужно различать таблоиды и уважаемые СМИ и к информации в таблоидах относиться с определенной долей скепсиса, иначе вы тогда должны верить всей информации, которую в таблоидах печатают. То ли по поводу разводов, то ли по поводу, что на землю опустился неизвестный летательный объект”, — сказал Ткаченко.

Также он посоветовал пользоваться официальными источниками информации с украинской стороны.

“Мы живем немного в другом контексте, чем западные медиа, война у нас длится 8 лет, и мы часто должны учитывать совсем другие вещи, которые появляются даже в наших уважаемых западных медиа и проверять эту информацию”, — добавил министр.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Но аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

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“Мы видели это заявление (РФ об отводе своих войск — ред.) но пока никаких изменений „на земле“ мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск.