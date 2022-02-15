Британський таблоїд назвав дату та час вторгнення Росії в Україну. У Києві реагують "з певною долею скепсису"

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"Американська розвідка повідомила, що найбільш ймовірним часом для наказу Путіна було 3 години ночі (1 година ночі за британським часом)", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Таблоїд пише, навіть незважаючи на офіційні заяви РФ щодо відведення частини військ до місць постійної дислокації, близько 130 000 осіб залишаються на східних і південних кордонах України, а близько 40 000 пропутінських сил знаходяться в Білорусі на півночі.

Високопоставлені джерела повідомили, що атака Москви буде "майже напевно з декількох точок" на південному, східному і північному флангами України.

Додамо

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи інформацію The Sun про час вторгнення Росії в Україну, зазначив, що потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ.

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“Тут потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ і до інформації в таблоїдах ставитися з певною часткою скепсису, інакше ви тоді повинні вірити всій інформації, яку в таблоїдах друкують. Чи то з приводу розлучень, чи то з приводу, що на землю опустився невідомий літаючий об'єкт", — сказав Ткаченко.

Також він порадив користуватися офіційними джерелами інформації з української сторони.

"Ми живемо трохи в іншому контексті, ніж західні медіа, війна у нас триває 8 років, і ми часто повинні враховувати зовсім інші речі, які з'являються навіть у наших шановних західних медіа і перевіряти цю інформацію", — додав міністр.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомили про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.

Але аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.

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“Ми бачили цю заяву (РФ про відведення своїх військ-ред.), але поки ніяких змін „на землі“ ми не бачимо. Ті залишилися колони, які були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від неї), так і рухаються. Більш того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону, що ми додатково підтверджуємо відеозаписами з поїздами і даними з бази РЖД", — наголошується в повідомленні.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ.