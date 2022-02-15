Белый дом: Байден не будет объявлять о "новой политике" во время сегодняшнего выступления в отношении России и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предстоящее выступление президента Байдена "предоставит обновленную информацию о событиях, связанных с Украиной, а не объявит о новой политике", информирует УНН.
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"Комментарии будут предоставлять обновленную информацию о событиях, связанных с Украиной, а не объявлять о новой политике. Он (Байден - ред.) расскажет о ситуации на местах, шаги, которые мы сделали, о действиях, которые мы готовы сделать, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это может повлиять на нас", - написала Псаки в Твиттер.
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Ранее Белый дом заявил, что Байден "выступит с короткими комментариями" относительно ситуации между Украиной и Россией.
"Он повторит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, наши союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы. Соединенные Штаты продолжают верить в дипломатию и деэскалация - лучший путь вперед, но они готовы к любому сценарию", - заявили в Белом доме.