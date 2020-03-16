Президент предлагает ввести режим ЧП в Черновицкой и Житомирской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.
Так, по словам Президента, сегодня состоится заседание Кабинета министров, на котором он рекомендовал министрам ввести ряд мер.
"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", - сказал Зеленский.
Как сообщалось в УНН, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Напомним, Зеленский призвал Кабмин запретить работу метрополитенов и междугородные пассажирские перевозки.