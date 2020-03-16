Президент пропонує ввести режим НС у Чернівецькій та Житомирській областях

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України запровадити режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій та Житомирській областях. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Так, зі слів Президента, сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому він рекомендував міністрам запровадити низку заходів.

"В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме у Чернівецькій та Житомирській областях запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося в УНН, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін заборонити роботу метрополітенів та міжміське пасажирське перевезення.

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