Президент пропонує ввести режим НС у Чернівецькій та Житомирській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України запровадити режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій та Житомирській областях. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Так, зі слів Президента, сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому він рекомендував міністрам запровадити низку заходів.
"В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме у Чернівецькій та Житомирській областях запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося в УНН, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін заборонити роботу метрополітенів та міжміське пасажирське перевезення.