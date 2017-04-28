Президент прокомментировал судебное заседание против В.Януковича

“4 мая, как мне сообщил Генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене. Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми безоговорочными доказательствами, и это шаг по восстановлению справедливости. То, чего ждет сейчас от украинской власти украинский народ”, — сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил, что средства, украденные экс-президентом Украины Виктором Януковичем, будут направлены на восстановление боеспособности украинской армии и силовых структур.