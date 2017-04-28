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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент прокомментировал судебное заседание против В.Януковича

Киев • УНН

 • 9646 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Заочное судебное заседание против экс-президента Виктора Януковича начнется 4 мая, и это шаг по восстановлению справедливости, которого ждет от власти украинский народ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.

Президент прокомментировал судебное заседание против В.Януковича

“4 мая, как мне сообщил Генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене. Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми безоговорочными доказательствами, и это шаг по восстановлению справедливости. То, чего ждет сейчас от украинской власти украинский народ”, — сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил, что средства, украденные экс-президентом Украины Виктором Януковичем, будут направлены на восстановление боеспособности украинской армии и силовых структур.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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