Президент прокоментував судове засідання проти В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Заочне судове засідання проти екс-президента Віктора Януковича розпочнеться 4 травня, і це крок з відновлення справедливості, якого чекає від влади український народ. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.
“4 травня, як мені повідомив Генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді. Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними беззаперечними доказами, і це крок з відновлення справедливості. Те, чого чекає зараз від української влади український народ”, — сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що кошти, вкрадені екс-президентом України Віктором Януковичем, будуть спрямовані на відновлення боєздатності українського війська та силових структур.