Президент продлил действие соглашения по расследованию катастрофы рейса МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент подписал Закон о продлении до 1 августа 2017 года действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследование. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины Закон о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2017 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 ( № 1688-VIII) ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ратификация этого соглашения создает необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности Международной миссии защиты расследование, образованной в июле 2014 года, что будет способствовать скорейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Malaysian Airlines".
Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины и внесен на рассмотрение парламента Президентом Украины.
Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.