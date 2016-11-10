Президент продовжив дію угоди щодо розслідування катастрофи рейсу МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент підписав Закон про продовження до 1 серпня 2017 року дії Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою України Закон про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2017 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (№ 1688-VIII)”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ратифікація цієї угоди створює необхідні правові рамки для подальшої діяльності Міжнародної місії захисту розслідування, утвореної у липні 2014 року, що сприятиме якнайшвидшому завершенню розслідування катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії “Malaysian Airlines”.
Документ був розроблений Міністерством закордонних справ України та внесений на розгляд парламенту Президентом України.
Угода набере чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.