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Президент принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии, Исландии

Президент принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии, Исландии

Киев  •  УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии, Исландии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

“Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у новых послов в Украине — Государства Израиль, Государства Катар, Королевства Бельгия, Республики Исландия”, — говорится в сообщении.

Президент Украины и Посол Государства Израиль Йоэль Лион выразили удовлетворение интенсивной динамикой политического диалога между двумя государствами и уровнем украинского-израильского сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено вопросу углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности важность подписания в ближайшее время Соглашения о зоне свободной торговли между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.

Стороны обсудили также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Во время беседы с Послом Государства Катар в Украину Гади Аль-Гаджри собеседники договорились о необходимости поддержания высокого уровня политического диалога, а также усиления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Подчеркнута важность создания в ноябре работы Совместной Межправительственной Комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Глава государства поздравил завершение внутригосударственных процедур по вступлению в силу с 2 ноября 2018 года Соглашением о взаимной отмене визовых требований между Украиной и Катаром и начало безвизового режима поездок для граждан обеих стран.

Стороны подчеркнули важность скорейшего ратификации двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций, а также избежании двойного налогообложения.

Президент Украины поблагодарил катарской стороне за неизменную четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности в рамках ООН и других международных организаций.

В ходе беседы с Послом Королевства Бельгия Алексом Ленардсом собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании положительной динамики двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также высказались за необходимость усиления политического диалога.

Глава государства выразил признательность Королевству Бельгия за четкую и неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь, оказываемую бельгийской стороной в контексте преодоления последствий российской агрессии. Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества в рамках ООН, учитывая членство Бельгии в Совете Безопасности в период 2019-2020 годов.

Во время беседы с Послом Республики Исландия Арни Тор Сигурдссон Глава Украинского государства отметил важность активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Исландией. Президент Украины поблагодарил правительство Исландии за солидарность с нашим государством в вопросе суверенитета и территориальной целостности, а также четкую политику санкций.

Напомним, 3 сентября Президент назначил посла Украины в Греции .

Украинские Национальные Новости

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