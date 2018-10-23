Президент прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїлю, Катару, Бельгії, Ісландії

ukru
Ексклюзив
15:27 • 43283 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 79822 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 127112 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 108506 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 101575 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111146 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 132103 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74626 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82944 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 169534 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 68929 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116815 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 97117 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 75870 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 74028 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 127117 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 132105 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 169537 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 511549 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 591240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 16499 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 18177 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 27737 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55663 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59436 перегляди
Актуальне
Президент прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїлю, Катару, Бельгії, Ісландії

Президент прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїлю, Катару, Бельгії, Ісландії

Київ • УНН

 • 11402 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїля, Катару, Бельгії, Ісландії в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

“Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у новопризначених послів в Україні — Держави Ізраїль, Держави Катар, Королівства Бельгія, Республіки Ісландія”, — йдеться у повідомленні.

Президент України та Посол Держави Ізраїль Йоель Ліон висловили задоволення інтенсивною динамікою політичного діалогу між двома державами та рівнем українсько-ізраїльської співпраці.

Окрему увагу було приділено питанню поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема важливості підписання найближчим часом Угоди про зону вільної торгівлі між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.

Сторони обговорили також співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Під час бесіди з Послом Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності підтримки високого рівня політичного діалогу, а також посилення взаємодії у торговельно-економічній, інвестиційній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості започаткування у листопаді роботи Спільної Міжурядової Комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.

Глава держави привітав завершення внутрішньодержавних процедур щодо набуття чинності з 2 листопада 2018 року Угодою про взаємне скасування візових вимог між Україною та Катаром та початок безвізового режиму поїздок для громадян обох країн.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішої ратифікації двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також запобігання подвійному оподаткуванню.

Президент України подякував катарській стороні за незмінну чітку підтримку суверенітету і територіальної цілісності у рамках ООН та інших міжнародних організацій.

У ході бесіди з Послом Королівства Бельгія Алексом Ленардсом співрозмовники підтвердили обопільну зацікавленість у підтриманні позитивної динаміки двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також висловилися за необхідність посилення політичного діалогу.

Глава держави висловив вдячність Королівству Бельгія за чітку та незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також практичну допомогу, яка надається бельгійською стороною в контексті подолання наслідків російської агресії. Окрему увагу було приділено посиленню співпраці в рамках ООН, враховуючи членство Бельгії в Раді Безпеки в період 2019-2020 років.

Під час бесіди з Послом Республіки Ісландія Арні Тор Сігурдссоном Глава Української держави наголосив на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Ісландією. Президент України подякував уряду Ісландії за солідарність з нашою державою у питанні суверенітету і територіальної цілісності, а також чітку політику санкцій.

Нагадаємо, 3 вересня Президент призначив посла України в Греції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28