Президент поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в сети Facebook, передает УНН.
"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - написал президент.
Напомним, сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху.
Как сообщал УНН, накануне Пасхи сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят состояние пожарной безопасности культовых сооружений.