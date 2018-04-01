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Президент поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Президент поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в сети Facebook, передает УНН.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - написал президент.

Напомним, сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху.

Как сообщал УНН, накануне Пасхи сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят состояние пожарной безопасности культовых сооружений.

Украинские Национальные Новости

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