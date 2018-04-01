Президент привітав християн західного обряду з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Великоднем. Про це глава держави написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
"Сердечно вітаю християн західного обряду з Великоднем! Щастя, добробуту та злагоди українським родинам", - написав Президент.
Нагадаємо, сьогодні християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкують Великдень.
Як повідомляв УНН, напередодні Великодня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуації України перевірять стан пожежної безпеки культових споруд.