Президент поздравил боксера А.Гвоздика с очередной победой на профессиональном ринге
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook поздравил украинского боксера Александра Гвоздика с очередной победой на профессиональном ринге, передает УНН.
"Александр Гвоздик убедительно берет верх над Айзеком Чилембой! Это уже 12 бой нашего боксера на профессиональном ринге - и украинец остается непобедимым! Поздравляем, гордимся и желаем Александру новых успехов!", - говорится в поздравлении.
Напомним, боксер А.Гвоздик завоевал 12-ю победу на профессиональном ринге.