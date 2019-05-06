Президент присвоил трем бригадам ВСУ почетные наименования
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований трем бригадам ВСУ, передает УНН.
"Подписал Указ о присвоении почетных наименований 57-й отдельной мотопехотной бригаде - имени кошевого атамана Костя Гордиенко. 58-й отдельной мотопехотной бригаде - имени гетмана Ивана Выговского и 26-й артиллерийской бригаде - имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", - написал Порошенко в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ и ГПСУ
Ранее Порошенко сообщил, что всего за время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 героя из всех силовых ведомств.