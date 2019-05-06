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22 березня, 17:51 • 71217 перегляди

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22 березня, 15:05 • 101407 перегляди

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22 березня, 11:43 • 82052 перегляди

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22 березня, 04:30 • 100966 перегляди

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Президент присвоїв трьом бригадам ЗСУ почесні найменування

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань трьом бригадам ЗСУ, передає УНН.

"Підписав Указ щодо присвоєння почесних найменувань 57-й окремій мотопіхотній бригаді – імені кошового отамана Костя Гордієнка. 58-й окремій мотопіхотній бригаді – імені гетьмана Івана Виговського та 26-й артилерійській бригаді – імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", - написав Порошенко у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та ДПСУ

Раніше Порошенко повідомив, що всього за час агресії РФ на Донбасі загинуло 2973 героя з усіх силових відомств. 

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