Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Петро Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби. Про це з посиланням на прес-службу голови держави повідомляє УНН.
Як повідомляється, це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці.
Згідно Указів, 3-му окремому полку Спеціального призначення присвоєно почесне найменування “імені князя Святослава Хороброго”, 15 бригаді транспортної авіації почесне найменування “імені авіаконструктора Олега Антонова”.
30 окремій механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді почесне найменування “імені князя Костянтина Острозького”, 55 окремій артилерійській бригаді імені генерал-полковника Василя Петрова почесне найменування “Запорізька Січ”.
Також присвоєно почесне найменування 56 окремій мотопіхотній бригаді, відтепер вона іменуватиметься — 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.
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93 окремій механізованій Харківській бригаді присвоєно почесне найменування “Холодний Яр”. 406 окремій артилерійській бригаді почесне найменування “імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова”.
Крім того, 3-му прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування “імені Героя України полковника Євгенія Пікуса”.
27-му прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування “імені героїв Карпатської Січі”. 31-му прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування “імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича”.
Також, під час урочистого Параду до Дня Незалежності України Глава держави вручив нові бойові прапори військовим частинам.
Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 27-річницю Дня Незалежності країни.