Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает УНН.
Как сообщается, это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, беря во внимание образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовки.
Согласно Указов, 3-му отдельному полку Специального назначения присвоено почетное наименование "имени князя Святослава Храброго", 15 бригаде транспортной авиации почетное наименование "имени авиаконструктора Олега Антонова".
30 отдельной механизированной Новоград-Волынской Ровенской бригаде почетное наименование "имени князя Константина Острожского", 55 отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова почетное наименование "Запорожская Сечь".
Также присвоено почетное наименование 56 отдельной мотопехотной бригаде, отныне она будет именоваться - 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская армия крепко держит Россию на линии соприкосновения - Порошенко
93 отдельной механизированной Харьковской бригаде присвоено почетное наименование "Холодный Яр". 406 отдельной артиллерийской бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова".
Кроме того, 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса".
27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени героев Карпатской Сечи". 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича".
Также, во время торжественного Парада ко Дню Независимости Украины Глава государства вручил новые боевые знамена воинским частям.
Напомним, Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны.