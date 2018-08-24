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Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и ГПСУ

Киев • УНН

 • 13417 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает УНН.

Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ и ГПСУ

Как сообщается, это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, беря во внимание образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовки.

Согласно Указов, 3-му отдельному полку Специального назначения присвоено почетное наименование "имени князя Святослава Храброго", 15 бригаде транспортной авиации почетное наименование "имени авиаконструктора Олега Антонова".
30 отдельной механизированной Новоград-Волынской Ровенской бригаде почетное наименование "имени князя Константина Острожского", 55 отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова почетное наименование "Запорожская Сечь".

Также присвоено почетное наименование 56 отдельной мотопехотной бригаде, отныне она будет именоваться - 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

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93 отдельной механизированной Харьковской бригаде присвоено почетное наименование "Холодный Яр". 406 отдельной артиллерийской бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова".

Кроме того, 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса".

27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени героев Карпатской Сечи". 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича".

Также, во время торжественного Парада ко Дню Независимости Украины Глава государства вручил новые боевые знамена воинским частям.

Напомним, Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны.

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