Президент, премьер, нардепы: в НАПК рассказали, кто теперь может избежать ответственности из-за решения КСУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Решением Конституционного Суда Украины от 27 октября было фактически отменена административная ответственность топ-чиновников за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Так, отмечают в НАПК, в зависимости от формы и масштабов коррупции, ответственность может быть четырех видов: дисциплинарная (выговор, увольнение), гражданско-правовая (возмещение убытков, взыскание необоснованных активов), административная (штраф, конфискация, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и уголовная (лишение свободы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

"В октябре 2019 года произошло размежевание полномочий между Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) и Национальной полицией Украины по составлению протоколов об административных правонарушениях. В частности, Агентство начало составлять протоколы исключительно по топ-чиновникам. В случае выявления нарушения, НАПК направляло протокол об административном правонарушении в суд, который решал, привлекать ли субъекта к ответственности. Однако, по решению КСУ, НАПК было лишено права направлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в суд", - сообщают в агентстве.

Так, отмечается, что теперь НАПК не может инициировать привлечение топ-чиновников к административной ответственности за нарушенные сроки и ложь при подаче электронных деклараций, непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, принятие подарков, совмещение должностей, правонарушения, связанные с конфликтом интересов. Полномочия составлять протоколы об административном правонарушении у Национальной полиции остались. Однако, полицейские могут составить и направить в суд такие протоколы только в отношении должностных лиц низших уровней.

"Высокопоставленные лица же сейчас, например, вовремя подав декларацию или получив роскошный подарок не несут административной ответственности. Кто из чиновников, теперь уйдут от ответственности:

- Президент Украины;

- Премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;

- народные депутаты Украины;

- судьи и прокуроры;

- члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- члены Центральной избирательной комиссии;

- Глава Национального банка Украины, его заместители;

- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

- члены Антимонопольного комитета Украины;

- Глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители;

- Глава Государственной таможенной службы Украины, его заместители;

- Глава государственной фискальной службы Украины;

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;

- Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;

- другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой - третьей категорий ", - говорится в сообщении НАПК.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

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