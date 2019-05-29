Президент поедет на шахту во Львове, где погибли горняки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня Президент Владимир Зеленский должен посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.
Прибытие Владимира Зеленского ожидают в аэропорт "Львов", откуда он сразу отправится в Червоноград. Официального подтверждения поездки пока нет.
УНН пытается подтвердить информацию.
Напомним, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.