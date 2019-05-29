Президент поїде на шахту у Львові, де загинули гірники
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні Президент Володимир Зеленський має відвідати шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гал-Інфо.
Прибуття Володимира Зеленського очікують в аеропорт "Львів", звідки він одразу вирушить в Червоноград. Офіційного підтвердження поїздки наразі немає.
УНН намагається підтвердити інформацію.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.