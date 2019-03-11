Президент постановил провести конкурс в Высший совет правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Украины издал указ о проведении конкурса отбора кандидатов в Высший совет правосудия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно постановлению Петра Порошенко, необходимо утвердить положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов, а также создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав.
Напомним, Высший совет правосудия освободила в отставку двух киевских судей и судью из Волынской области.
Ранее УНН сообщал, что ВРП уволил председателя суда у которого расстреляли супругов.