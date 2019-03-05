ВРП звільнила трьох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох київських суддів і суддю з Волинської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВРП.
"Вища рада правосуддя 5 березня 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку. Так, вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку: Якименка Миколу Миколайовича – з посади судді господарського суду міста Києва; Наваляного Тараса Даниловича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області; Неганову Наталію Володимирівну – з посади судді Подільського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-служби суду, водночас ВРП ухвалила відмовити у звільненні М’якінченко Наталії Володимирівни з посади судді Рубіжанського міського суду Луганської області у відставку та відкласти розгляд питання про звільнення Скорика Володимира Миколайовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.
Раніше УНН повідомляв, що ВРП звільнила голову суду, біля якого розстріляли подружжя.