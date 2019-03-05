ВСП уволил трех судей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Высший совет правосудия уволил в отставку двух киевских судей и судью из Волынской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
"Высший совет правосудия 5 марта 2019 года рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку. Так, высший совет правосудия принял решение уволить в отставку: Якименко Николая Николаевича - с должности судьи хозяйственного суда города Киева; Наваляного Тараса Даниловича - с должности судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области; Неганову Наталью Владимировну - с должности судьи Подольского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы суда, одновременно ВСП принял решение отказать в освобождении Мякинченко Наталье Владимировне с должности судьи Рубежанского городского суда Луганской области в отставку и отложить рассмотрение вопроса об увольнении Скорика Владимира Николаевича с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку.
Ранее УНН сообщал, что ВСП уволил председателя суда, у которого расстреляли супругов.