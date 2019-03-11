Президент постановив провести конкурс до Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент України видав указ щодо проведення конкурсу відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу голови держави.
Згідно з постановою Петра Порошенка, необхідно затвердити положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів, а також утворити конкурсну комісію та затвердити її склад.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох київських суддів і суддю з Волинської області.
Раніше УНН повідомляв, що ВРП звільнила голову суду, біля якого розстріляли подружжя.