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Президент Португалии посетил Бучу в Киевской области

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в рамках своего двухдневного визита в Украину посетил город Буча Киевской области. Глава Португалии побывал в церкви, где было массовое захоронение жертв, погибших во время российской оккупации города, сообщил журналист португальского издания Observador Жоао Порфирио, передает УНН.

Цитата

“Марселу Ребелу де Соуза посещает церковь святого Андрея в Буче. Место массового захоронения, где было обнаружено около 200 тел”, - написал Порфирио.

Напомним

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыл сегодня утром с двухдневным визитом в Украину. Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с Президентом Владимиром Зеленским.

Сегодня также Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c

—— João Porfírio (@porfiriojoao1) 23 августа 2023

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