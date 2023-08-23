Президент Португалии посетил Бучу в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в рамках своего двухдневного визита в Украину посетил город Буча Киевской области. Глава Португалии побывал в церкви, где было массовое захоронение жертв, погибших во время российской оккупации города, сообщил журналист португальского издания Observador Жоао Порфирио, передает УНН.
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“Марселу Ребелу де Соуза посещает церковь святого Андрея в Буче. Место массового захоронения, где было обнаружено около 200 тел”, - написал Порфирио.
Напомним
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыл сегодня утром с двухдневным визитом в Украину. Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с Президентом Владимиром Зеленским.
Сегодня также Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины.
Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c—— João Porfírio (@porfiriojoao1) 23 августа 2023