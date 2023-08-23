Президент Португалії відвідав Бучу на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза в межах свого дводенного візиту до України відвідав місто Буча на Київщині. Глава Португалії побував у церкві, де було масове поховання жертв, загиблих під час російської окупації міста, повідомив журналіст португальського видання Observador Жоао Порфіріо, передає УНН.
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“Марсело Ребелу де Соза відвідує церкву святого Андрія в Бучі. Місце масового поховання, де було виявлено близько 200 тіл”, - написав Порфіріо.
Нагадаємо
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза прибув сьогодні вранці з дводенним візитом до України. Завтра, у День Незалежності України, він зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським.
Сьогодні також Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України.
Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c— João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023