Президент попрощался с выдающимся философом Мирославом Поповичем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко попрощался с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем, передает УНН.
"Украина сегодня прячет своего великого сына - Мирослава Владимировича Поповича. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали", - сказал Президент.
По словам главы государства, последние годы он имел возможность довольно часто встречаться с Поповичем и говорить о будущем Украины.
"Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее. И мечтал о решительном реформирования страны. Давал очень ценные советы", - отметил Порошенко.
"Для меня? сегодня это не просто потеря большого украинца, крупного государственного деятеля. Я могу сказать, что в определенной степени, Мирослав был моим учителем. Сегодня очень трудно. Земля ему пухом в царство небесное", - добавил Президент.
Напомним, 10 февраля умер директор Института философии Мирослав Попович.