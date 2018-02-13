Президент попрощался с выдающимся философом Мирославом Поповичем

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77997 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91781 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94369 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110788 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101473 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105063 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112065 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122951 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134566 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент попрощался с выдающимся философом Мирославом Поповичем

Президент попрощался с выдающимся философом Мирославом Поповичем

Киев  •  УНН

 • 8414 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко попрощался с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем, передает УНН.

"Украина сегодня прячет своего великого сына - Мирослава Владимировича Поповича. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали", - сказал Президент.

По словам главы государства, последние годы он имел возможность довольно часто встречаться с Поповичем и говорить о будущем Украины.

"Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее. И мечтал о решительном реформирования страны. Давал очень ценные советы", - отметил Порошенко.

"Для меня? сегодня это не просто потеря большого украинца, крупного государственного деятеля. Я могу сказать, что в определенной степени, Мирослав был моим учителем. Сегодня очень трудно. Земля ему пухом в царство небесное", - добавил Президент.

Напомним, 10 февраля умер директор Института философии Мирослав Попович.

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