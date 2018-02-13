Президент попрощався з видатним філософом Мирославом Поповичем
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко попрощався з видатним українським філософом Мирославом Поповичем, передає УНН.
“Україна сьогодні ховає свого великого сина — Мирослава Володимировича Поповича. Важко перебільшити масштаб цієї особистості і справ, які він зробив для відродження України, українського духу, української моралі”, — сказав Президент.
За словами Глави держави, останні роки він мав можливість досить часто зустрічатися з Поповичем і говорити про майбутнє України.
“Мирослав ніколи не дивився в минуле. Він завжди дивився в майбутнє. І мріяв про рішуче реформування країни. Давав дуже цінні поради”, — зазначив Порошенко.
“Для мене? сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм учителем. Сьогодні дуже важко. Земля йому пухом у царство небесне”, — додав Президент.
Нагадаємо, 10 лютого помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.