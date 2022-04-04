Президент Польши призвал предоставить Украине оружие

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"Преступников надо называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото из Бучи опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле, защитникам Украины более всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, ЕС должен конфисковать все российские активы в западных банках, а также активы российских олигархов, а также немедленно разорвать все торговые отношения с россией и требует немедленно созвать саммит ЕС по преступлениям россии в Украине.

Напомним

Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей.