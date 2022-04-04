Президент Польщі закликав надати Україні зброю

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"Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс будь-якою ціною. Насправді, захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів, а також негайно розірвати всі торгові відносини з росією та вимагає, негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні.

Нагадаємо

Генсек ООН закликав почати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів.