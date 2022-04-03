Генсек ООН закликав почати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що "незалежне розслідування" щодо мирних жителів, убитих у Бучі, є суттєвим для забезпечення ефективної відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Генеральний секретар ООН заявляє, що напади на населення в Україні триватимуть, підкреслюючи, що це не "справжнє виведення російських військ" і що атаки в Україні триватимуть.
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"Те, що ми бачимо, не є реальним виведенням. Але ми бачимо, що росія переміщує свої війська, і вони забирають частину з них, щоб переозброїти їх, підкріпити їх, поповнити запаси. Нам не варто бути занадто оптимістичними, оскільки атаки триватимуть", – сказав Гутерріш.
"Я глибоко шокований зображеннями мирних жителів, убитих у Бучі, Україна. Важливо, щоб незалежне розслідування призвело до ефективної відповідальності", – заявив у неділю генеральний секретар ООН.
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