США вважають, що війна в Україні "далека від завершення" - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Глава адміністрації президента США Джо Байдена Рон Клейн заявив, що війна в Україні "далека від завершення" сьогодні вранці в інтерв'ю каналу ABC News, передає УНН.
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"Я думаю, українці виграють війну під Києвом та на півночі країни. І це величезна заслуга бойових дій, які вони вели, та підтримки, яку їм надали Сполучені Штати та наші союзники щодо НАТО. Ми відправляємо зброю в Україну майже кожен божий день", - сказав Клейн.
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Клейн продовжив: "Але я думаю, що ми маємо бути дуже чіткими. На мою думку, є багато свідчень того, що путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бойові дії. Тож я думаю, що українці й досі мали перемоги, але ця війна, на жаль, далека від завершення".
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