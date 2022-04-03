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США считают, что война в Украине "далека от завершения" - Белый дом

Киев • УНН

 • 148185 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава администрации президента США Джо Байдена Рон Клейн заявил, что война в Украине "далека от завершения" сегодня утром в интервью каналу ABC News, передает УНН.

США считают, что война в Украине "далека от завершения" - Белый дом

Цитата

"Я думаю, украинцы выиграют войну под Киевом и на севере страны. И это огромная заслуга боевых действий, которые они вели, и поддержки, которую им оказали Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО. Мы отправляем оружие в Украину почти каждый божий день", - сказал Клейн.

Детали

Клейн продолжил: "Но я думаю, что мы должны быть очень четкими. По моему мнению, есть много свидетельств того, что путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия. Поэтому я думаю, что украинцы до сих пор имели победы, но эта война, к сожалению, далека от завершения".

Добавим

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