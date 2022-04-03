Президент Євроради запустив хештег “Бучанська різанина” та анонсував нові санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель запустив хештег “Бучанська різанина” та анонсував нові санкції проти російської федерації. Про це він повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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“Шокований зображеннями звірств російської армії на звільненій Київщині #Бучанська різанина. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах”, – написав він.
Президент Європейського Союзу також анонсував новий пакет потужних санкцій проти російської федерації.
Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre
EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.
Further EU sanctions & support are on their way.
Слава Україні!
Додамо
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України.