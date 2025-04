Президент Євроради запустив хештег “Бучанська різанина” та анонсував нові санкції проти росії

Цитата

“Шокований зображеннями звірств російської армії на звільненій Київщині #Бучанська різанина. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах”, – написав він.

Президент Європейського Союзу також анонсував новий пакет потужних санкцій проти російської федерації.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Додамо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України.