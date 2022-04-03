Окупанти їхали в Україну за званням "герой рф": СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти їхали в Україну за званнями "герой рф", а повертаються назад "грузом 200", без кінцівок і високих посад. Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову, яку перехопила Служба безпеки України.
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Один із окупантів розповідає сестрі про командира своєї бригади. Говорить, що високопосадовець хотів отримати медаль, але через шалені втрати його взагалі зняли з посади.
Рашист підкреслює, що їх ніхто не цінує і використовують як гарматне м'ясо: "Некоторых людей, вообще раскидали, как приманку, бл*. Туда их кинули, их въеб*ли, а другие проехали, бл*".
Загарбник резюмує: ситуація для рашистів критична і їхня бригада знову "опозорилась".
Наостанок сестра саркастично "підтримує" брата: "Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой россии, бл*".
"Героїзм по руZZки – це мародерство, ґвалтування неповнолітніх і каліцтва один одного – лише щоб втекти від війни", — додали в СБУ.
Нагадаємо
Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням рф, назрівають бунти.