Окупанти невдоволені вищим командуванням рф, у їх лавах зріють бунти - перехоплення СБУ

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"Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами", - вказали у СБУ.

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Перехоплення спецслужби свідчить, як загарбник, що стоїть під Києвом, не приховує свого роздратування: «Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й».

"На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти. «Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли,… миллионы нах*й, и он ни х*я не делает», – скаржиться окупант. Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня", - повідомили у СБУ.

"Ми ж нагадуємо, що кожен солдат, який не бачить сенсу у цій війні, може самостійно завершити її вже зараз, здавшись у полон. Принаймні так він не стане частиною «вантажу 200». Бо Україну їм не взяти! Ми обов’язково переможемо!" - наголосили у СБУ.