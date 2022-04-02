Оккупанты недовольны высшим командованием рф, в их рядах зреют бунты - перехват СБУ

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"Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием рф и назревают бунты. Многие солдаты - на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами", - указали в СБУ.

Детали

Перехват спецслужбы свидетельствует, как захватчик, что стоит под Киевом, не скрывает своего раздражения: "Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й".

"На перехваченных СБУ разговорах он говорит, что зол на путина, который обещал им триумфальное шествие, а вместо этого втянул в затяжную войну, где им не победить. "Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли,… миллионы нах*й, и он ни х*я не делает", - жалуется оккупант. Жена, чтобы успокоить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, которая еще в 2020 году предсказала войну с Украиной и пообещала ее завершение до 13 апреля", - сообщили в СБУ.

"Мы же напоминаем, что каждый солдат, который не видит смысла в этой войне, может самостоятельно завершить ее уже сейчас, сдавшись в плен. По крайней мере так он не станет частью "груза 200". Потому что Украину им не взять! Мы обязательно победим!" - подчеркнули в СБУ.