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Оккупанты ехали в Украину за званием "герой рф": СБУ перехватила разговор

Киев • УНН

 • 147305 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты ехали в Украину за званием "герой рф", а возвращаются обратно "грузом 200", без конечностей и высоких должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор, который перехватила Служба безопасности Украины.

Оккупанты ехали в Украину за званием "герой рф": СБУ перехватила разговор

Детали

Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за бешеных потерь его вообще сняли с должности.

Рашист подчеркивает, что их никто не ценит и используют как пушечное мясо: "Некоторых людей, вообще раскидали, как приманку, бл*. Туда их кинули, их въеб*ли, а другие проехали, бл*".

Захватчик резюмирует: ситуация для рашистоф критическая и их бригада снова "опозорилась".

Напоследок сестра саркастически "поддерживает" брата: "Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой россии, бл*".

"Героизм по руZZки - это мародерство, насилование несовершеннолетних и увечья друг друга - лишь чтобы убежать от войны", — добавили в СБУ.

Напомним

Среди российских оккупантов возрастает недовольство высшим командованием рф, назревают бунты.

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