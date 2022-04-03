Оккупанты ехали в Украину за званием "герой рф": СБУ перехватила разговор

Детали

Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за бешеных потерь его вообще сняли с должности.

Рашист подчеркивает, что их никто не ценит и используют как пушечное мясо: "Некоторых людей, вообще раскидали, как приманку, бл*. Туда их кинули, их въеб*ли, а другие проехали, бл*".

Захватчик резюмирует: ситуация для рашистоф критическая и их бригада снова "опозорилась".

Напоследок сестра саркастически "поддерживает" брата: "Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, герой россии, бл*".

"Героизм по руZZки - это мародерство, насилование несовершеннолетних и увечья друг друга - лишь чтобы убежать от войны", — добавили в СБУ.

Напомним

Среди российских оккупантов возрастает недовольство высшим командованием рф, назревают бунты.