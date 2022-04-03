Махновщина чи нова форма рейдерства? У Луцьку бійці ТрО напали на склад з гумдопомогою та побили власника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вчора ввечері на склад гуманітарної допомоги в Луцьку напали особи, які представилися службовцями ТрО батальйону “Луцьк”, повідомляє УНН.
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За словами волонтерів, “службовці” батальйону увірвалися на склад та затримали власника складу - підприємця та волонтера Івана Оларя, який з перших днів війни виступив з активною позицією підтримки армії, інвестував свої кошти в обладнання складу та фінансував перевезення гуманітарної допомоги з Польщі. Особисто передав і організував близько 200 тонн гуманітарної допомоги. Свій склад Оларь добровільно здає для збору та фасування волонтерської гуманітарної допомоги, в тому числі - Волинській військовій адміністрації та іншим волонтерам.
Представники ТрО, як повідомляють волонтери, не лише затримали Оларя, а й наносили йому побої, тримали в неволі та здійснювали психологічний тиск на волонтера.
На прохання пояснити причини, представники ТрО заявляли, що діють по бойовому завданню. За інформацією волонтерів, завдання на проникнення в склад та затримання особисто власника складу Оларя дав командир бригади ТрО у Волинській області полковник Ткачук Руслан нібито за усною вказівкою першого заступника голови Волинської ОВА Сергія Мовенка, який, з його слів, діяв за вказівкою голови ОВА Юрія Погуляйка.
Волонтери повідомили, що для затримання Оларя виїхало близько тридцяти озброєних представників тероборони батальйону "Луцьк", 5 екіпажів авто. Керував військовими заступник добровільного батальйону "Луцьк" Бондарук Роман.
В результаті, на місце події виїхали працівники ДБР і Нацполіції які зафіксували подію і зареєстрували кримінальне провадження. Сам волонтер Оларь наразі госпіталізований та перебуває в лікарні.