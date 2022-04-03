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Махновщина или новая форма рейдерства? В Луцке бойцы ТрО напали на склад с гумпомощью и избили владельца

Киев • УНН

 • 4330457 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вчера вечером на склад гуманитарной помощи в Луцке напали лица, которые представились служащими батальона ТрО “Луцк”, сообщает УНН.

Махновщина или новая форма рейдерства? В Луцке бойцы ТрО напали на склад с гумпомощью и избили владельца

Детали

По словам волонтеров, “служащие” батальона ворвались на склад и задержали владельца склада - предпринимателя и волонтера Ивана Оларя, который с первых дней войны выступил с активной позицией поддержки армии, инвестировал свои средства в оборудование склада и финансировал перевозку гуманитарной помощи из Польши. Лично передал и организовал около 200 тонн гуманитарной помощи. Свой склад Оларь добровольно сдает для сбора и фасовки волонтерской гуманитарной помощи, в том числе - Волынской военной администрации и другим волонтерам.

Представители ТрО, как сообщают волонтеры, не только задержали Оларя, но и наносили ему побои, держали в неволе и осуществляли психологическое давление на волонтера.

На просьбу объяснить причины, представители ТрО заявляли, что действуют по боевому заданию. По информации волонтеров, задание на проникновение в склад и задержание лично владельца склада Оларя дал командир бригады ТрО в Волынской области полковник Ткачук Руслан якобы по устному указанию первого заместителя председателя Волынской ОВА Сергея Мовенко, который, по его словам, действовал по указанию председателя ОВА Юрия Погуляйка.

Волонтеры сообщили, что для задержания Оларя выехало около тридцати вооруженных представителей тероборони батальона "Луцк", 5 экипажей авто. Руководил военными заместитель добровольного батальона "Луцк" Бондарук Роман.

В результате, на место происшествия выехали работники ГБР и Нацполиции, которые зафиксировали происшествие и зарегистрировали уголовное производство. Сам волонтер Оларь сейчас госпитализирован и находится в больнице.

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