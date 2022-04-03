Місто-привид: як виглядає Ірпінь після “русского мира” – фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. 28 березня місто Ірпінь у Київській області звільнили від російських окупантів. Однак міський голова Олександр Маркушин наголосив, що повертатися сюди жителям поки не можна. УНН зробив фоторепортаж наслідків “русского мира” та показав, який вигляд має колись затишне містечко після звільнення від російських загарбників.
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За інформацією Маркушина, приблизно 200-300 цивільних загинули від рук російських окупантів у Ірпені на Київщині. За його даними, в боях за місто загинули 16 бійців територіальної оборони та кілька десятків військових, загалом – до 50 людей. Близько 100 військових та бійців ТрО – поранені.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Ірпені проводиться спеціальна поліцейська операція.
На місці працюють працівники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.
Також ми зібрали фото руйнувань селища Стоянка, що розташоване у Бучанському районі Київської області. Село розташоване за 5 кілометри на захід від Києва. Його населення до війни становило 405 осіб.