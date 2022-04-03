Город-призрак: как выглядит Ирпень после “русского мира” – фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. 28 марта город Ирпень в Киевской области освободили от российских оккупантов. Однако городской голова Александр Маркушин подчеркнул, что возвращаться сюда жителям пока нельзя. УНН сделал фоторепортаж последствий "русского мира" и показал, как выглядит когда-то уютный городок после освобождения от русских захватчиков.
Детали
По информации Маркушина, примерно 200-300 гражданских погибли от рук российских оккупантов в Ирпене в Киевской области. По его данным, в боях за город погибли 16 бойцов территориальной обороны и несколько десятков военных, в общем - до 50 человек. Около 100 военных и бойцов ТрО - ранены.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Ирпене проводится специальная полицейская операция.
На месте работают сотрудники Национальной полиции Украины в координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти.
Также мы собрали фото разрушений поселка Стоянка, расположенного в Бучанском районе Киевской области. Село расположено в 5 километрах к западу от Киева. Его население до войны составляло 405 человек.