Олексію Арестовичу надали звання підполковника

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Зокрема, на своїй сторінці у Facebook Арестович опублікував скриншот, в якому йдеться про присвоєння військового звання підполковника Арестовичу Олексію Миколайовичу.

Знімок він підписав так: "Варто на кілька днів відлучитися".

Додамо

Президент України Володимир Зеленський нагородив 138 військовослужбовців Збройних сил України.