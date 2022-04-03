Олексію Арестовичу надали звання підполковника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Раднику керівника Офісу президента України Олексію Арестовичу надали військове звання підполковника. Про це він сам повідомив у своєму Facebook, пише УНН.
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Зокрема, на своїй сторінці у Facebook Арестович опублікував скриншот, в якому йдеться про присвоєння військового звання підполковника Арестовичу Олексію Миколайовичу.
Знімок він підписав так: "Варто на кілька днів відлучитися".
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Президент України Володимир Зеленський нагородив 138 військовослужбовців Збройних сил України.