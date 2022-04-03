Алексею Арестовичу присвоили звание подполковника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Советнику руководителя Офиса президента Украины Алексею Арестовичу присвоили воинское звание подполковника. Об этом он сам сообщил в своем Facebook, пишет УНН.
Детали
В частности, на своей странице в Facebook Арестович опубликовал скриншот, в котором говорится о присвоении воинского звания подполковника Арестовичу Алексею Николаевичу.
Снимок он подписал так: "Стоит на несколько дней отлучиться".
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 138 военнослужащих Вооруженных сил Украины.