Алексею Арестовичу присвоили звание подполковника

Детали

В частности, на своей странице в Facebook Арестович опубликовал скриншот, в котором говорится о присвоении воинского звания подполковника Арестовичу Алексею Николаевичу.

Снимок он подписал так: "Стоит на несколько дней отлучиться".

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 138 военнослужащих Вооруженных сил Украины.