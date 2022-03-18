Зеленский наградил 138 украинских военных

Цитата

“Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных сил”, - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, в частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

Сырский Александр Станиславович — командующий Сухопутных войск. С начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом.

Майор Мазурок Тарас Леонидович — командир танкового батальона. Защищая Донецкую область, нанес ощутимые потери врагу и существенно остановил его продвижение.

Орденом "За мужество" III степени награждена сержант Нуца Руслана Васильевна — старший боевой медик. Лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкиного, Мариуполя. Благодаря ее действиям удалось спасти 31 нашего защитника. Продолжает выполнять задачи в Мариуполе.

Дополнение

16 марта сообщили, что президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 159 работников Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, 27 из них - посмертно.