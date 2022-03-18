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Зеленский наградил 138 украинских военных

Зеленский наградил 138 украинских военных

Киев • УНН

 • 208564 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных сил. Об этом он сообщил во время видеообращения, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных сил”, - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, в частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

Сырский Александр Станиславович — командующий Сухопутных войск. С начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом.

Майор Мазурок Тарас Леонидович — командир танкового батальона. Защищая Донецкую область, нанес ощутимые потери врагу и существенно остановил его продвижение.

Орденом "За мужество" III степени награждена сержант Нуца Руслана Васильевна — старший боевой медик. Лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкиного, Мариуполя. Благодаря ее действиям удалось спасти 31 нашего защитника. Продолжает выполнять задачи в Мариуполе.

Дополнение

16 марта сообщили, что президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 159 работников Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, 27 из них - посмертно.

Украинские Национальные Новости

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