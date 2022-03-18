Зеленський нагородив 138 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил. Про це він повідомив під час відеозвернення, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил”, - сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:
Сирського Олександра Станіславовича — командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.
Майора Мазурока Тараса Леонідовича — командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено сержанта Нуцу Руслану Василівну — старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі.
Доповнення
16 березня повідомили, що президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС і Держприкордонслужби, 27 із них – посмертно.