Зеленський посмертно нагородив фотографа Левіна орденом “За мужність”

Цитата

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)”, – йдеться в тексті документа.

Нагадаємо

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція виявила загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Додамо

Левін відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

2 квітня правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства військовими рф українського фотожурналіста Левіна.