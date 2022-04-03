Зеленський посмертно нагородив фотографа Левіна орденом “За мужність”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом “За мужність” фотографа Максима Левіна, який загинув на Київщині під час документування наслідків російської агресії. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента, передає УНН.
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“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)”, – йдеться в тексті документа.
Нагадаємо
1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція виявила загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.
Додамо
Левін відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.
2 квітня правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства військовими рф українського фотожурналіста Левіна.