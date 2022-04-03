Зеленский посмертно наградил фотографа Левина орденом “За мужество”

Цитата

“За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время освещения российской агрессии, постановляю: наградить орденом “За мужество” ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича - фотокорреспондента (посмертно)”, - говорится в тексте документа.

Напомним

1 апреля после продолжительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция обнаружила погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Добавим

Левин известный украинский фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

2 апреля правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства военными рф украинского фотожурналиста Левина.