Зеленский посмертно наградил фотографа Левина орденом “За мужество”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом “За мужество” фотографа Максима Левина, который погиб в Киевской области во время документирования последствий российской агрессии. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает УНН.
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“За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время освещения российской агрессии, постановляю: наградить орденом “За мужество” ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича - фотокорреспондента (посмертно)”, - говорится в тексте документа.
Напомним
1 апреля после продолжительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция обнаружила погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.
Добавим
Левин известный украинский фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.
2 апреля правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства военными рф украинского фотожурналиста Левина.