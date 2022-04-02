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Загибель Макса Левіна: окупанти вбили беззбройного фотожурналіста зі стрілецької зброї - прокуратура

Київ • УНН

 • 153250 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства військовими російської федерації українського фотожурналіста Максима Левіна на Київщині. Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури, пише УНН.

Загибель Макса Левіна: окупанти вбили беззбройного фотожурналіста зі стрілецької зброї - прокуратура

Цитата

“Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, за даними слідства, у березні поточного року зник зв’язок з українським фотожурналістом Максимом Левіним, який висвітлював події, пов’язані з військовою агресією російської федерації на території Київської області.

“Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил рф вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї”, - зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи направленні на встановлення всіх обставин цього злочину, зазначили в прокуратурі.

Доповнення

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Левін відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

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